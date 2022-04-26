Немецкая Uniper допускает возможность платить за газ РФ, соблюдая санкции — Finance.ua

Компания Uniper, основной импортер российского газа в Германии, допустила возможность оплаты поставок из России без нарушения европейских санкций в условиях, когда Москва выдвинула требование по осуществлению таких платежей в рублях.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
«Российское требование на оплату газа в рублях было головной головной болью для европейских клиентов, главным образом из-за непрозрачного характера требования и угрозы нарушить существующие санкции ЕС в отношении россии», — напоминает агентство.
«Согласно еще не утвержденным результатам первичного анализа, мы считаем возможной соответствующую обработку будущих платежей», — говорят в Uniper.
Uniper заявила, что для нее важно действовать в соответствии с законом о санкциях и что она тесно контактирует с правительством Германии по этому вопросу, не предоставив больше деталей.
В пятницу Европейская комиссия заявила, что компании ЕС могут обойти требование россии по платежам в рублях, не в нарушение санкций.
Так, покупатели российского газа среди европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату.