Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса — Finance.ua

Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса Сегодня 07:00 — Технологии&Авто

Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса

Немецкая инженерно-технологическая группа планирует направить $2,2 млрд на новый глобальный инвестиционный план с целью удовлетворить спрос, вызванный глобальными комплексами экономических стимулов.

Об этом сообщает Reuters

В рамках инвестиционной программы компания планирует направить 200 млн евро на новый завод для своего подразделения промышленной автоматизации в Сингапуре. Ожидается, что Siemens также увеличит свои затраты на исследования и разработки на 500 млн евро.

Ранее компания заявляла, что ожидает увеличения общего рынка сбыта ее продукции, варьирующегося от поездов до промышленного программного обеспечения, на 7% в год в период с 2022 по 2027 год.

Siemens AG занимается разработкой и производством различных продуктов, систем и услуг в различных отраслях. Компания Siemens была основана в 1847 году в городе Берлине. Компания ведет свою деятельность в таких основных секторах как электроэнергетика, автоматизация и контроль, медицинская техника, транспорт, информационные технологии.

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