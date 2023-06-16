Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса — Finance.ua
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Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса

Технологии&Авто
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Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса
Немецкая Siemens планирует инвестировать $2,2 млрд в развитие своего бизнеса
Немецкая инженерно-технологическая группа планирует направить $2,2 млрд на новый глобальный инвестиционный план с целью удовлетворить спрос, вызванный глобальными комплексами экономических стимулов.
Об этом сообщает Reuters.
В рамках инвестиционной программы компания планирует направить 200 млн евро на новый завод для своего подразделения промышленной автоматизации в Сингапуре. Ожидается, что Siemens также увеличит свои затраты на исследования и разработки на 500 млн евро.
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Ранее компания заявляла, что ожидает увеличения общего рынка сбыта ее продукции, варьирующегося от поездов до промышленного программного обеспечения, на 7% в год в период с 2022 по 2027 год.
Siemens AG занимается разработкой и производством различных продуктов, систем и услуг в различных отраслях. Компания Siemens была основана в 1847 году в городе Берлине. Компания ведет свою деятельность в таких основных секторах как электроэнергетика, автоматизация и контроль, медицинская техника, транспорт, информационные технологии.

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По материалам:
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