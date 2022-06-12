Некоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку — как получить

Сегодня 15:24 — Личные финансы

Некоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку — как получить

Несколько категорий украинцев, выехавших в Румынию в связи с войной, могут рассчитывать на денежную помощь от Красного Креста.

Как сообщили на сайте организации , чтобы получить поддержку, нужно заполнить заявку и дождаться ее одобрения, передает Сегодня.

Деньги предоставляют наименее социально защищенным гражданам:

женщинам с детьми;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью;

людям старше 60 лет;

беременным и кормящим;

одиноким женщинам, не имеющим семьи;

людям, не имеющим доступа к бесплатному медобслуживанию.

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Украинцы, принадлежащие к одной из этих категорий, могут рассчитывать на 110 евро (3442 грн) на человека. Такую сумму будут предоставлять в течение трех месяцев.

Как оформить заявку?

Все происходит онлайн с помощью тематического приложения в GooglePlay или AppStore от IFRC. Нужно определиться, кто будет заявителем от семьи, скачать ему на телефон приложение и следовать инструкциям.

Каждый украинец, желающий получить денежную поддержку, должен предоставить ряд документов в подтверждение личности:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

загранпаспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении для детей.

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Как только заявка заполнена в соответствии с инструкциями, в приложении отправят сообщение от Красного Креста на Viber или WhatsApp. Деньги поступят сразу, и ими можно будет пользоваться. Учитывая большое количество заявок, срок рассмотрения может составлять до двух недель.

Для зачисления денежной поддержки можно выбрать свою банковскую карту в ПриватБанк е, Ощадбанке, monobank или в А-банке. Для снятия наличных можно воспользоваться услугами MoneyGram, но для этого нужно будет предоставить документы на удостоверение личности.

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