Украинцы, принадлежащие к одной из этих категорий, могут рассчитывать на 110 евро (3442 грн) на человека. Такую сумму будут предоставлять в течение трех месяцев.
Как оформить заявку?
Все происходит онлайн с помощью тематического приложения в GooglePlay или AppStore от IFRC. Нужно определиться, кто будет заявителем от семьи, скачать ему на телефон приложение и следовать инструкциям.
Каждый украинец, желающий получить денежную поддержку, должен предоставить ряд документов в подтверждение личности:
Как только заявка заполнена в соответствии с инструкциями, в приложении отправят сообщение от Красного Креста на Viber или WhatsApp. Деньги поступят сразу, и ими можно будет пользоваться. Учитывая большое количество заявок, срок рассмотрения может составлять до двух недель.
Для зачисления денежной поддержки можно выбрать свою банковскую карту в ПриватБанке, Ощадбанке, monobank или в А-банке. Для снятия наличных можно воспользоваться услугами MoneyGram, но для этого нужно будет предоставить документы на удостоверение личности.
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