Некоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку — как получить — Finance.ua
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Некоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку — как получить

Сегодня 15:24Личные финансы
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Некоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку — как получитьНекоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку — как получить
Несколько категорий украинцев, выехавших в Румынию в связи с войной, могут рассчитывать на денежную помощь от Красного Креста.
Как сообщили на сайте организации, чтобы получить поддержку, нужно заполнить заявку и дождаться ее одобрения, передает Сегодня.
Деньги предоставляют наименее социально защищенным гражданам:
  • женщинам с детьми;
  • многодетным семьям;
  • людям с инвалидностью;
  • людям старше 60 лет;
  • беременным и кормящим;
  • одиноким женщинам, не имеющим семьи;
  • людям, не имеющим доступа к бесплатному медобслуживанию.
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Украинцы, принадлежащие к одной из этих категорий, могут рассчитывать на 110 евро (3442 грн) на человека. Такую сумму будут предоставлять в течение трех месяцев.

Как оформить заявку?

Все происходит онлайн с помощью тематического приложения в GooglePlay или AppStore от IFRC. Нужно определиться, кто будет заявителем от семьи, скачать ему на телефон приложение и следовать инструкциям.
Каждый украинец, желающий получить денежную поддержку, должен предоставить ряд документов в подтверждение личности:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту;
  • загранпаспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении для детей.
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Как только заявка заполнена в соответствии с инструкциями, в приложении отправят сообщение от Красного Креста на Viber или WhatsApp. Деньги поступят сразу, и ими можно будет пользоваться. Учитывая большое количество заявок, срок рассмотрения может составлять до двух недель.
Для зачисления денежной поддержки можно выбрать свою банковскую карту в ПриватБанке, Ощадбанке, monobank или в А-банке. Для снятия наличных можно воспользоваться услугами MoneyGram, но для этого нужно будет предоставить документы на удостоверение личности.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: Сьогодні
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