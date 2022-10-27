Некоторым переселенцам могут отменить выплаты — Finance.ua

Некоторым переселенцам могут отменить выплаты Сегодня 09:32 — Личные финансы

Некоторым переселенцам могут отменить выплаты

Внутренние переселенцы могут остаться без финансовой помощи от государства, поскольку Кабмин Украины возобновил проверки мест проживания переселенцев.

Соответствующее постановление было принято 14 октября 2022 года.

Согласно постановлению правительства, помощь могут забрать у граждан среди ВПЛ, которые переехали на новое место временного пребывания и не предупредили об этом социальные службы.

Конечно, социальные работники физически не могут проконтролировать всех переселенцев, но территориальные органы Национальной социальной службы будут избирательно проверять переселенцев по поводу их проживания по месту временной регистрации.

Если выяснится, что человек выехал с ранее указанного места жительства, его обяжут явиться в территориальный орган соцзащиты по месту жительства в течение 10 календарных дней. Если переселенец проигнорирует это обязательство, выплаты на проживание будут прекращены в следующем месяце.

Напомним, что размер ежемесячного пособия ВПЛ от государства составляет:

2 тыс. грн получают взрослые трудоспособные украинцы;

3 тыс. грн. выплачивается детям и инвалидам.

В то же время, если выплата задерживается более чем на месяц, необходимо обратиться в орган соцзащиты и выяснить причину

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины продлил период для подачи повторных заявок на выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 декабря;

Правительство приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным украинцам. В частности, урегулировали вопросы с украинцами, которые не смогли оформить помощь через «Дія».



Фокус По материалам:

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