Некоторые украинцы могут получить 16 тысяч гривен: как подать заявку — Finance.ua

Некоторые украинцы могут получить 16 тысяч гривен: как подать заявку Сегодня 08:24 — Личные финансы

16 февраля стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате войны.

Об этом пишет Правительственный портал.

С 16 февраля можно подать заявление на получение пособия на сайте eveteran.gov.ua

Кто может получить пособие?

Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.

Как подать заявление в электронной форме на сайте eveteran.gov.ua Минветеранов?

Важно! Перед тем как подавать заявку, убедитесь, что у вас есть электронная подпись. Подробную информацию о том, как ее получить, вы можете найти по ссылке: https://bit.ly/3YvEUvn

1. Зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua

2. Для начала перейдите по ссылке «Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны».

3. Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

4. Проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.

Если у вас нет банковского гривневого счета, вы можете открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN.

Если международный номер банковского счета IBAN изменился, необходимо подать новое заявление на сайте eveteran.gov.ua.

5. Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения пособия от международной организации.

6. Заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны — лица с инвалидностью I или II группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если лицо соответствует этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты пособия на указанный в заявлении банковский счет.

Уведомление о начислении или отказе не будет отправляться заявителям из соображений безопасности данных ветеранов войны.

Поэтому в случае неполучения выплаты в указанный срок звоните в Минветераны по номеру: +380636889596*. Вам обязательно помогут выяснить проблему и расскажут о механизме ее решения.

Обращаем ваше внимание, что подача заявки на получение пособия бесплатна и заполняется получателем самостоятельно. Не передавайте свои личные данные третьим лицам. Подробную инструкцию о том, как подать заявку, смотрите ниже или в видео https://youtu.be/7LGOIzH6_H8

Обращаем ваше внимание на то, что проект стартовал в тестовом режиме. После того как денежную выплату получат первые 10 тысяч человек, начнется проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.

Безопасно ли это?

Механизм выплаты пособия происходит благодаря электронному информационному взаимодействию Единого государственного реестра ветеранов войны и платформы управления данными компании РедРоуз Си Пи Эс Лимитед, Красного Креста Украины.

«Эта платформа будет использоваться для обработки обезличенной информации о получателях пособия, начислении выплат и их мониторинге, предоставлении отчетных материалов. Важно отметить, Минветеранов деперсонализирует лицо, которое подает заявление как ветеран войны и передает его данные в зашифрованном виде для проведения выплат в компанию „РедРоуз Си Пи Эс Лимитед“. Так что персональные данные ветеранов остаются в полной безопасности», — указано в сообщении на Правительственном портале.

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