Некоторые дома в Киеве не будут отключать от света: причина — Finance.ua

Некоторые дома в Киеве не будут отключать от света: причина Сегодня 15:33 — Энергетика

В «ДТЭК «Киевские региональные электросети» объяснили, почему некоторые жилые дома вообще не попадут под стабилизационные отключения электроэнергии и по какому принципу определяются часы отключения.

Об этом в комментарии сообщила руководитель отдела по коммуникациям «ДТЭК Киевские региональные электросети» Алла Гурова.

По ее словам, некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они запитаны одной линией с критически важным объектом.

«При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии запитаны больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений», — сказала она.

Также Гурова сообщила, что в текущей сложной ситуации для удобства клиентов все адреса, например в Киевской области, были разделены на две очереди, для которых подача света будет осуществляться поочередно. Кроме того, часы отключения каждой группы будут чередоваться ежедневно для того, чтобы электроснабжение одних и тех же клиентов не ограничивалось в одно и то же время.

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«Например, после распоряжения диспетчера НЭК „Укрэнерго“ о введении стабилизационных отключений диспетчер „ДТЭК Киевские региональные электросети“ применяет временные ограничения согласно очереди. Например, дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18 до 22 часов и с двух до шести утра», — рассказала Гурова.

Она отметила, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

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УНІАН По материалам:

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