Некоторые дома в Киеве не будут отключать от света: причина — Finance.ua
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Некоторые дома в Киеве не будут отключать от света: причина

Энергетика
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В «ДТЭК «Киевские региональные электросети» объяснили, почему некоторые жилые дома вообще не попадут под стабилизационные отключения электроэнергии и по какому принципу определяются часы отключения.
Об этом в комментарии сообщила руководитель отдела по коммуникациям «ДТЭК Киевские региональные электросети» Алла Гурова.
По ее словам, некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они запитаны одной линией с критически важным объектом.
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«При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии запитаны больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений», — сказала она.
Также Гурова сообщила, что в текущей сложной ситуации для удобства клиентов все адреса, например в Киевской области, были разделены на две очереди, для которых подача света будет осуществляться поочередно. Кроме того, часы отключения каждой группы будут чередоваться ежедневно для того, чтобы электроснабжение одних и тех же клиентов не ограничивалось в одно и то же время.
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«Например, после распоряжения диспетчера НЭК „Укрэнерго“ о введении стабилизационных отключений диспетчер „ДТЭК Киевские региональные электросети“ применяет временные ограничения согласно очереди. Например, дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18 до 22 часов и с двух до шести утра», — рассказала Гурова.
Она отметила, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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