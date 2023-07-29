«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников — Finance.ua

«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников Сегодня 07:05 — Мир

«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников

Испанский город Сантьяго-де-Компостела хочет ввести туристический налог, чтобы предотвратить «неконтролируемый туризм».

Об этом сообщает Euronews.com

Что такое Путь святого Иакова и почему хотят ввести налог

Сантьяго-де-Компостела — ключевой пункт на карте знаменитого испанского паломнического маршрута Камино-де-Сантьяго. Там планируется ввести туристический налог. Цель — упорядочить большое количество людей, одновременно прибывающих в город.

В 2022 году это популярное место приняло почти 440 000 «паломников», проходивших популярный пеший маршрут. Среднее ежегодное количество посетителей превышает 300 000 человек.

«Камино» или Путь святого Иакова (Camino de Santiago) внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.

Путь к одной из величайших христианских святынь в испанском городе Сантьяго-де-Компостела стал особенно популярен после того, как его описал Пауло Коэльо в книге «Дневник мага». Тогда маршрутом заинтересовались еще больше путешественников.

Читайте также Испания побила исторический рекорд по количеству туристов

Пешие прогулки проходят по разнообразным паломническим дорогам, начиная с Испании, Франции и Португалии и завершая собором IX века в испанском городе. Для христиан романская базилика считается местом погребения святого Иакова Великого, одного из апостолов Иисуса.

Горетти Санмартин, которая стала первой женщиной-мэром этого города, объявила о планах способствовать развитию устойчивого туризма и сделать Сантьяго-де-Компостела «лучшим местом для жизни местных жителей».

Сколько будет составлять туристический налог

Идея туристического налога была представлена ​​владельцам гостиниц бывшим мэром в апреле. Был предложен региональный налог, который можно было бы ввести в 2025 году. Цена будет взиматься отелями в виде оплаты ночлега и, вероятно, будет стоить в 0,50 до 2,50 евро в зависимости от типа размещения.

Ожидается, что налог мог бы привлечь от 2,5 до 3 миллионов евро в год для Сантьяго, которые пойдут на поддержку исторического центра города.

«Я хочу, чтобы город перестал быть только туристическим центром и тематическим парком. Из Сантьяго не нужно бежать из-за неконтролируемого туризма. Мы хотим наслаждаться богатым и преуспевающим сектором туризма, а также комфортным и дышащим городом», — заявила глава города.

Вход в собор Сантьяго-де-Компостела бесплатный, но посетители могут заплатить 12 евро, чтобы получить полный доступ к музеям и башням монастыря.

Где еще в Испании взимают туристические сборы

В 2012 году Барселона ввела плату, которая с того времени постоянно растет. В апреле 2024 года она вырастет до 3,25 евро за размещение туриста на ночь.

Валенсия также планирует ввести туристический налог в течение следующего года в размере от 0,50 до 2 евро, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма.

Размещение для отдыха на Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера) также облагается налогом, который в высокий сезон может достигать 4 евро за ночь.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.