«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников — Finance.ua
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«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников

Мир
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«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников
«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников
Испанский город Сантьяго-де-Компостела хочет ввести туристический налог, чтобы предотвратить «неконтролируемый туризм».
Об этом сообщает Euronews.com.

Что такое Путь святого Иакова и почему хотят ввести налог

Сантьяго-де-Компостела — ключевой пункт на карте знаменитого испанского паломнического маршрута Камино-де-Сантьяго. Там планируется ввести туристический налог. Цель — упорядочить большое количество людей, одновременно прибывающих в город.
В 2022 году это популярное место приняло почти 440 000 «паломников», проходивших популярный пеший маршрут. Среднее ежегодное количество посетителей превышает 300 000 человек.
«Неконтролируемый туризм»: еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников
«Камино» или Путь святого Иакова (Camino de Santiago) внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.
Путь к одной из величайших христианских святынь в испанском городе Сантьяго-де-Компостела стал особенно популярен после того, как его описал Пауло Коэльо в книге «Дневник мага». Тогда маршрутом заинтересовались еще больше путешественников.
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Пешие прогулки проходят по разнообразным паломническим дорогам, начиная с Испании, Франции и Португалии и завершая собором IX века в испанском городе. Для христиан романская базилика считается местом погребения святого Иакова Великого, одного из апостолов Иисуса.
Горетти Санмартин, которая стала первой женщиной-мэром этого города, объявила о планах способствовать развитию устойчивого туризма и сделать Сантьяго-де-Компостела «лучшим местом для жизни местных жителей».

Сколько будет составлять туристический налог

Идея туристического налога была представлена ​​владельцам гостиниц бывшим мэром в апреле. Был предложен региональный налог, который можно было бы ввести в 2025 году. Цена будет взиматься отелями в виде оплаты ночлега и, вероятно, будет стоить в 0,50 до 2,50 евро в зависимости от типа размещения.
Ожидается, что налог мог бы привлечь от 2,5 до 3 миллионов евро в год для Сантьяго, которые пойдут на поддержку исторического центра города.
«Я хочу, чтобы город перестал быть только туристическим центром и тематическим парком. Из Сантьяго не нужно бежать из-за неконтролируемого туризма. Мы хотим наслаждаться богатым и преуспевающим сектором туризма, а также комфортным и дышащим городом», — заявила глава города.
Вход в собор Сантьяго-де-Компостела бесплатный, но посетители могут заплатить 12 евро, чтобы получить полный доступ к музеям и башням монастыря.

Где еще в Испании взимают туристические сборы

В 2012 году Барселона ввела плату, которая с того времени постоянно растет. В апреле 2024 года она вырастет до 3,25 евро за размещение туриста на ночь.
Валенсия также планирует ввести туристический налог в течение следующего года в размере от 0,50 до 2 евро, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма.
Размещение для отдыха на Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера) также облагается налогом, который в высокий сезон может достигать 4 евро за ночь.
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По материалам:
РБК-Україна
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