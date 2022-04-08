Неизвестные вывели из пяти кошельков Bitcoin, находившиеся "без движения" более 12 лет — Finance.ua
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Неизвестные вывели из пяти кошельков Bitcoin, находившиеся "без движения" более 12 лет

Сегодня 23:33Финтех и Карты
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8 апреля неизвестные вывели 150 BTC с трех кошельков, «спящих» с 2009 года. На серию транзакций обратил внимание сервис Whale Alert.
Более 12 лет назад монеты, находившиеся на данных адресах, стоили менее $1. Сегодня общая цена этих активов превышает $6,3 млн.
Накануне две аналогичные транзакции по 50 BTC каждая были произведены с адресов, неактивных с ноября 2009 года. Стоимость перемещенных активов составила более $4,2 млн.
Напомним, 19 сентября 2021 года неизвестный владелец биткоин-кошелька переместил 616,2004 BTC, которые лежали без движения с 2012 года. На момент транзакции стоимость хранившихся монет выросла примерно в 3200 раз.
По материалам: Forklog
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