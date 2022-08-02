«Нехватка 150 тысяч водителей»: в Польше разрешили ездить украинцам с просроченными документами — Finance.ua

«Нехватка 150 тысяч водителей»: в Польше разрешили ездить украинцам с просроченными документами Сегодня 03:32 — Личные финансы

Украинские водители всегда интересовали европейских работодателей. С началом горячей фазы российско-украинской войны и из-за призыва украинцев в армию в Европе, и в Польше, в частности, возник дефицит перевозчиков.

Но теперь водители из Украины могут отправляться в Польшу даже в случае истечения срока действия документов, считают в Министерстве инфраструктуры Польши. Текущий дефицит водителей составляет не менее 150 тысяч человек. Об этом информируют местные СМИ

«Польские транспортные компании испытывают огромную проблему с нехваткой водителей. Повлияла на это ситуация в Украине и отзыв тысяч водителей с работы. Сейчас проблема водительских прав в Польше встает все чаще. Водительские удостоверения, выданные компетентными органами Украины, срок действия которых истек, продолжают считаться действительными в Польше. В ЕС работают над проектом закона о временном изменении правил из-за войны в Украине. Обсуждают возможность подтверждения данных водительских прав компетентным органом государственной власти Украины, выдающим документы. К примеру, в приложении «Дія».

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, через мобильное приложение портала «Дія» было выдано почти 5,7 млн водительских прав. Несмотря на то, что данное приложение не соответствует международному стандарту ISO 18013-5 для мобильных водительских прав, опубликованному в сентябре 2021 года, оно предлагает возможность подтвердить право управления, что важно в исключительной ситуации.

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