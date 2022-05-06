Нефтегигант Shell продает российскую сеть АЗС — СМИ

Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Нефтяная компания Shell нашла покупателя на свою сеть автозаправочных станций в россии — им может стать «Лукойл».

Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на источник Forbes в англо-нидерландской компании.

О соответствующем решении сотрудников российского офиса сообщили 5 мая. Соглашение пока не подписано, стороны находятся в процессе переговоров. В то же время компанию-покупателя Shell не разглашала.

Представитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами».

Отмечено, что Shell продает все заправки вместе с персоналом при условии, что сотрудники будут получать текущие зарплаты до конца года. В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые трудятся под брендом Shell на условиях франшизы.

Собеседник издания на топливном рынке отмечает, что бизнесом Shell заинтересовались несколько игроков, в частности — «Лукойл», которого в российском офисе Shell считают наиболее вероятным покупателем.

Forbes отмечает, что вместе с сетью АЗС Shell хочет избавиться от своего завода по производству смазочных материалов вместе с долгами — кредиты ООО «Шелл нефть», на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 9 млрд рублей (138 млн долларов).

В квартальной отчетности компании Shell сообщила, что потратила на постепенном выходе с российского рынка 4,2 млрд долларов за первые три месяца года.

От российских активов намерены отказываться и другие нефтяные гиганты. В частности, такие планы заявляли ExxonMobil, BP и Equinor.

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