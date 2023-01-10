Нефтегазовый гигант Shell предупредил о миллиардных убытках из-за санкций — Finance.ua

Нефтегазовый гигант Shell предупредил о миллиардных убытках из-за санкций Сегодня 23:37 — Фондовый рынок

Международная нефтегазовая компания Shell может понести $2,4 млрд убытков из-за того, что Великобритания и Евросоюз ввели налоги для энергетических компаний.

Об этом говорится в предварительной финансовой отчетности компании, пишут СМИ

«Ожидается, что прибыль по итогам четвертого квартала упадет более чем на 2 миллиарда долларов из-за налогов на сверхдоходы энергокомпаний, введенных в ЕС и Великобритании с сентября», — говорится в сообщении.

В компании не уточнили, какая часть этих средств пойдет на налоги Великобритании на сверхдоходы энергокомпаний, а какая часть на так называемые платежи солидарности в ЕС. По итогам третьего квартала убытки компании составили $361 млн.

Financial Times пишет, что Shell придется заплатить налоги в Великобритании впервые с 2017 года. Компания планирует обнародовать окончательную отчетность за четвертый квартал и весь 2022 год 2 февраля.

По информации издания CNBC, выручка энергетических компаний выросла из-за повышения цен на топливо, вызванное западными санкциями на поставку энергоносителей из россии. В ответ ЕС и Великобритания ввели временные налоги на сверхприбыли энергокомпаний.

Бывший исполнительный директор Shell Бен ван Берден в октябре предлагал правительствам ЕС и Великобритании увеличить налоги на сверхприбыли энергокомпаний, чтобы поддержать домохозяйства, которые несут значительные убытки из-за высоких цен на сырье. Великобритания в ноябре повысила налог на сверхдоходы энергокомпаний на 10%, доведя значение до 75%.

С 1 декабря 2022 года в Евросоюзе ввели «взносы солидарности» для сырьевых компаний, получающих сверхдоходы от роста цен на энергоносители. Теперь они должны платить взносы с части дохода, которая превышает 20% от среднегодовой налогооблагаемой прибыли.

Европейская комиссия рассчитывает получить 25 млрд евро за счет вкладов солидарности. Однако сейчас у Брюсселя возникли юридические проблемы, поскольку американская компания Exxon Mobil подала в суд ЕС в связи с введением налогов.

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