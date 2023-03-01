Нефтегазовые доходы россии упали на 40% — Reuters — Finance.ua
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Нефтегазовые доходы россии упали на 40% — Reuters

Энергетика
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На фоне массовых антироссийских санкций, связанных с полномасштабным вторжением рф в Украину, агрессор в январе 2023 года потерял почти 40% своих доходов от экспорта нефти и газа.
Как говорится в заявлении Международного энергетического агентства, доходы агрессора от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд, что на 38% меньше $30 млрд, которые Москва получила в январе 2022 года, сообщает Reuters.
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что попытки Запада, направленные против экспорта российских энергоносителей, достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов рф от экспорта нефти и газа.
«Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет еще более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутым в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — сказал Бироль.
В 2022 году рф получила за счет экспорта нефти и газа около 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).
В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину, 5 декабря 2022 г. нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу. Теперь сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.
С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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