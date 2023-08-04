Нефть завершает ростом шестую неделю подряд — Finance.ua

Нефть завершает ростом шестую неделю подряд Сегодня 20:35 — Энергетика

В пятницу, 4 августа, цены на нефть растут второй день подряд. В целом, цены повышаются шесть недель подряд после того, как Саудовская Аравия и россия объявили о сокращении добычи.

Об этом сообщает Reuters

Как изменились цены

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2 цента до 85,16 доллара за баррель до 06:09 по Гринвичу.

Цена сентябрьской нефти West Texas Intermediate в США выросла на 9 центов, или 0,1%, до 81,64 доллара.

«Оба контрольных показателя на пути к шестой неделе роста, что является самой длинной полосой еженедельного роста в этом году. За последние шесть недель Brent подорожала на 15,4%, а WTI — на 18,2%», — говорится в сообщении.

Что повлияло на цены

Саудовская Аравия в четверг продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца сентября. Кроме того, россия сократит экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

Источники агентства отмечают, что Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ вряд ли изменит общие сокращения добычи нефти на своем заседании в пятницу. Но продолжение сокращений Саудовской Аравией и комментарии россии перед встречей ОПЕК+ вызвали обеспокоенность по поводу предложения, поддерживая цены.

Последние данные США, свидетельствующие о напряженности рынков труда и замедлении сектора услуг, вызвали некоторые беспокойства, что замедление экономики сдержит спрос на нефть и снизит цены даже при условии сокращения предложения.

Економічна Правда По материалам:

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