Нефть подешевела до 7-месячного минимума — Finance.ua
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Нефть подешевела до 7-месячного минимума

Энергетика
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в ноябре в среду во время торгов упали в цене до 91,50 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 10:34, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,43%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 85,49 доллара за баррель, потеряв 1,60%.
Цены на нефть упали более чем на 1 доллар в среду до 7-месячного минимума — самого низкого уровня с тех пор, как россия вторглась в Украину, на фоне того, как COVID-19 сдерживает крупнейшего импортера нефти Китая, а ожидания дальнейшего повышения процентных ставок вызвали опасения по поводу глобальной экономической рецессии и снижения спроса на топливо, отмечает Reuters.
По материалам:
УНН
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