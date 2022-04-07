Нефть и золото: В пользу государства передали арестованного имущества на свыше $1 млн — Finance.ua

Нефть и золото: В пользу государства передали арестованного имущества на свыше $1 млн

Сегодня 16:43 — Казна и Политика

По решениям судов в пользу государства ежедневно передается имущество, арестованное в рамках расследования уголовных дел.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В соответствии с судебными решениями государство уже получило:

изделия из золота и деньги почти на 1 млн долларов,

более 400 тонн нефтепродуктов,

112 военных палаток,

118 средств индивидуальной защиты,

24 тепловизоры и оптические приборы,

21 специальный санитарный автомобиль,

21 грузовой и легковой автомобили,

примерно 60 тысяч патронов к стрелковому оружию и другие средства поражения.

Кроме того, в одном из уголовных производств ГБР по служебной халатности Государственной налоговой службы Украины следственный судья отменил арест на приобретение 34,1 тысячи военных облигаций на общую сумму 34,1 млн гривен.

Эти средства уже перечислили на приобретение ценных бумаг внутреннего государственного займа «Военных облигаций».

Отменен также арест более 650 тысяч евро, у которых российское происхождение. Их перечислили на счет Вооруженных сил Украины.

Также на поддержку Вооруженных сил Украины перечислили свыше 1,2 млн гривен арестованных средств и свыше 1 млн гривен уплаченного стороной защиты залога.

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