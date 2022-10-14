Нефть дорожает на фоне ослабления доллара США — Finance.ua

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара США Сегодня 10:14 — Энергетика

Цены на нефть немного выросли на торгах в пятницу, 14 октября, чему способствовало ослабление доллара США. В то же время Саудовская Аравия и Вашингтон продолжают конфликтовать из-за планов ОПЕК+ по сокращению добычи.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 94,86 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть (WT) выросли на 0,35% до 89,42 доллара за баррель. Однако оба контракта за неделю снизились примерно на 3% после двух недель роста на фоне опасений по поводу рецессии.

«Ослабление доллара США и сильное восстановление рискованных активов привели к росту цен на нефть», — сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets, поскольку более слабый доллар обычно делает товары, деноминированные в долларах, такие как нефть, дешевле для владельцев других валют.

По его словам, сокращение добычи ОПЕК+ будет продолжать поддерживать цены на нефть наряду с возможным возобновлением спроса в Китае в четвертом квартале, если Пекин ослабит COVID-ограничения.

Китай, крупнейший импортер сырой нефти в мире, борется с возвращением COVID-19 после недельного праздника Национального дня в начале этого месяца и незадолго до ключевого съезда Коммунистической партии, на котором президент Си Цзиньпин, как ожидается, продлит свои полномочия.

Между тем Саудовская Аравия и Соединенные Штаты продолжали спорить из-за решений Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) на прошлой неделе сократить добычу нефти. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, отвергла критику со стороны Вашингтона как «не основанную на фактах» и заявила, что просьба США отложить сокращение на месяц имела бы негативные экономические последствия.

Белый дом заявил, что представил саудовцам анализ, показавший, что сокращения могут нанести вред мировой экономике, и заявил, что саудовцы оказывали давление на других членов ОПЕК во время голосования. Ожидается, что официальные лица обеих стран в скором времени продолжат переговоры.

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