Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+ — Finance.ua

Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+
Цены на нефть подскочили более чем на 3% на ранних торгах в Азии в понедельник, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день для большего сокращения со времен пандемии, пытаясь поддержать рынок.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent восстановились на 2,51 доллара, или на 3%, до 87,65 доллара за баррель до 2:06 GMT после того, как в пятницу упали на 0,6%.
Американская нефть West Texas Intermediate также выросла на 3% или на 2,39 доллара до 81,88 доллара за баррель после падения во время предыдущей сессии на 2,1%.
Причины изменения цен
Цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, поскольку блокирование из-за COVID-19 в крупнейшем потребителе энергии в Китае ударило спросом, а повышение процентных ставок и резкий рост доллара США негативно влияли на мировые финансовые рынки.
Чтобы поддержать цены, Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки перед встречей в среду, сообщили источники в ОПЕК+.
Если будет достигнуто соглашение, это будет второе месячное сокращение для группы после сокращения добычи на 100 000 баррелей в сутки в прошлом месяце.
«Любое, что менее 500 000 баррелей в день, будет отклонено рынком. Таким образом, мы видим значительные шансы на сокращение до 1 миллиона баррелей в день», — заявили аналитики ANZ.
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