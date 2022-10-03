Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+

30
Цены на нефть подскочили более чем на 3% на ранних торгах в Азии в понедельник, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день для большего сокращения со времен пандемии, пытаясь поддержать рынок.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent восстановились на 2,51 доллара, или на 3%, до 87,65 доллара за баррель до 2:06 GMT после того, как в пятницу упали на 0,6%.
Американская нефть West Texas Intermediate также выросла на 3% или на 2,39 доллара до 81,88 доллара за баррель после падения во время предыдущей сессии на 2,1%.
Причины изменения цен
Цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, поскольку блокирование из-за COVID-19 в крупнейшем потребителе энергии в Китае ударило спросом, а повышение процентных ставок и резкий рост доллара США негативно влияли на мировые финансовые рынки.
Чтобы поддержать цены, Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки перед встречей в среду, сообщили источники в ОПЕК+.
Если будет достигнуто соглашение, это будет второе месячное сокращение для группы после сокращения добычи на 100 000 баррелей в сутки в прошлом месяце.
«Любое, что менее 500 000 баррелей в день, будет отклонено рынком. Таким образом, мы видим значительные шансы на сокращение до 1 миллиона баррелей в день», — заявили аналитики ANZ.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.