Нефть дорожает на фоне надежд на возобновление спроса в Китае — Finance.ua

Нефть дорожает на фоне надежд на возобновление спроса в Китае Сегодня 20:41 — Энергетика

Цены на нефть в понедельник выросли после того, как Китай продолжил меры по ликвидности, чтобы помочь пострадавшей от пандемии экономике. Это повысило надежду на лучший прогноз спроса на топливо со стороны Китая.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 81 цент, или 0,88%, до 92,44 доллара за баррель на 06:42 по Гринвичу, возобновившись после падения на 6,4% на прошлой неделе.

Нефть West Texas Intermediate стоила 86,33 доллара за баррель, что на 72 цента или на 0,84% больше после падения на 7,6% на прошлой неделе.

Причины изменения цен

В понедельник центральный банк Китая пролонгировал среднесрочные кредиты, сохраняя процентную ставку неизменной в течение второго месяца.

Страна пообещала значительно увеличить внутренние мощности энергоснабжения и ужесточить контроль рисков в ключевых товарах, включая уголь, нефть и газ и электроэнергию, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник Национального энергетического управления.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг, цены на нефть поддержали ряд факторов, в том числе комментарии президента Китая Си Цзиньпина на партийном съезде.

«Ожидается, что на этой неделе Китай обнародует торгово-экономические данные. Несмотря на то, что рост ВВП в третьем квартале может возобновиться по сравнению с предыдущим кварталом, строгая политика Си по COVID-19 заставляет экономику № 2 в мире столкнуться с годом, который, скорее всего, станет худшим годом за почти полвека», — пишет агентство.

В будущем ожидается, что цены на нефть будут оставаться нестабильными, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ приведет к ограничению поставок накануне эмбарго ЕС на российскую нефть, а сильный доллар США и дальнейшее повышение процентной ставки ФРС США ограничивают рост цены.

Економічна Правда По материалам:

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