Нефть дорожает из-за падения добычи в россии — Finance.ua
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Нефть дорожает из-за падения добычи в россии

Сегодня 10:49Энергетика
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Цены на нефть выросли в среду, 13 апреля, из-за опасений, что снижение добычи из-за санкций к россии, второму по величине экспортеру нефти в мире, сократит поставки.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 0,6%, до 101,20 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 6% на предыдущей сессии.
«Президент россии владимир путин заявил, что мирные переговоры с Украиной „зашли в тупик“, и в то же время предположил, что семинедельное вторжение будет продолжено. Это повышает риск сохранения перебоев с поставками на рынке нефти», — отмечают нефтяные аналитики.
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Последние данные показали, что добыча нефти и газового конденсата в россии в понедельник упала ниже 10 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с июля 2020 года, поскольку санкции, введенные многими странами после вторжения россии в Украину, и логистические ограничения препятствуют торговле.
Министр энергетики рф Николай Шульгинов заявил, что страна готова продавать нефть и нефтепродукты «дружественным странам в любом ценовом диапазоне», добавив, что москва сосредоточена на обеспечении продолжения функционирования нефтяной отрасли.
Между тем появляющиеся сообщения о частичном ослаблении некоторых жестких ограничений, введенных в Китае из-за COVID-19, помогли разжечь бычьи настроения у некоторых участников рынка на этой неделе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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