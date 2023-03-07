Нефть дорожает из-за опасений относительно предложения, но спрос в Китае возобновляется — Finance.ua

Нефть дорожает из-за опасений относительно предложения, но спрос в Китае возобновляется
Цены на нефть выросли после того, как руководители отрасли выразили обеспокоенность по поводу ограниченности свободных мощностей на рынке и неопределенности по поводу российских поставок, в то время как спрос со стороны Китая возобновляется.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24 цента, или на 0,28%, до 86,42 доллара за баррель к 04:05 по Гринвичу после того, как в понедельник цена выросла на 0,4%.
Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $80,69 за баррель, что на 23 цента, или 0,29% больше, чем на предыдущей сессии, когда она выросла на 1%.
Причины роста цен
Цены на нефть марки Brent растут шестую сессию подряд, что является самым длинным периодом роста с мая 2022 года, благодаря надеждам на восстановление спроса в Китае и наращиванию новых нефтеперерабатывающих мощностей в Азии и на Ближнем Востоке, что позволяет перерабатывать больше нефти.
«Опасения по поводу предложения, которые способствовали росту цен на нефть в течение ночи, вероятно, были вызваны комментарием генерального директора Chevron о том, что на нефтяных рынках «не так много возможностей для колебаний», — отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
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