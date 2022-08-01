Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены — Finance.ua

Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены Сегодня 11:49 — Энергетика

Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть упали в понедельник, 1 августа, поскольку слабые данные по производству из Китая и Японии за июль повлияли на перспективы спроса. Инвесторы приготовились к встрече на этой неделе официальных лиц ОПЕК+ по корректировке предложения.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,1% до 102,78 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась на уровне 97,19 доллара за баррель, снизившись на 1,5%.

Новые ограничения, введенные через COVID-19, свели на нет кратковременное возобновление активности заводов в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, наблюдавшемся в июне.

«Разочаровывающий производственный PMI Китая является основным фактором, который сегодня оказывал давление на цены на нефть», — сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

По ее словам, данные показывают удивительное сокращение экономической активности, свидетельствуя, что восстановление второй по величине экономики мира после карантина может быть не столь положительным, как ожидалось ранее, что затмило перспективы спроса на рынках сырой нефти.

Brent и WTI завершили июль со вторым ежемесячным падением подряд впервые с 2020 года, поскольку стремительный рост инфляции и более высокие процентные ставки вызывают опасения по поводу рецессии, которая подорвет спрос на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая россию, группу, известную как ОПЕК+, соберутся в среду, чтобы принять решение о добыче в сентябре. Встреча состоится после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в прошлом месяце.

«Хотя визит президента Байдена в Саудовскую Аравию не дал немедленных результатов от нефти, мы считаем, что королевство ответит взаимностью, продолжая постепенно увеличивать добычу», — отмечает аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

В начале августа ОПЕК+ полностью отменила рекордные сокращения добычи с тех пор, как в 2020 году разразилась пандемия COVID-19.

Новый генеральный секретарь группы Хайтам аль-Гайс в воскресенье подтвердил, что членство России в ОПЕК+ жизненно важно для успеха сделки, сообщила кувейтская газета Alrai.

Между тем добыча нефти в США продолжала расти, поскольку количество буровых установок в июле увеличилось на 11, что является рекордным показателем за 23 месяца, свидетельствуют данные Baker Hughes.

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