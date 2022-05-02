Нефть дешевеет, несмотря на ожидания эмбарго ЕС на поставки из россии — Finance.ua

Нефть дешевеет, несмотря на ожидания эмбарго ЕС на поставки из россии

Сегодня 20:18 — Энергетика

Цены на нефть 2 мая упали на торгах, поскольку негативные ожидания по замедлению экономического роста в Китае превосходят опасения по поводу потенциальных перебоев с поставками сырья из-за возможного запрета ЕС российской нефти.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,6%, до $106,43 за баррель, как и фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) — до $103,99 за баррель. Рынки в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии были закрыты в понедельник в связи с праздничными днями.

Как отмечается, цены упали после того, как Китай опубликовал в субботу данные, свидетельствующие о том, что производственная активность экономики КНР, второй по величине в мире, сокращается второй месяц подряд до самого низкого с февраля 2020 года из-за локдаунов, связанных со вспышкой заболеваемости COVID-19.

«Замедление до такой степени, когда Китай уже страдает от спада на рынке недвижимости и беспокоится о своем (до недавнего времени — ред.) усиленном регулировании, потенциально является серьезной проблемой для товарных рынков и мировой экономики», — считает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Тобин Гори.

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