Нефть дешевеет из-за COVID-ограничений в Китае — Finance.ua
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Нефть дешевеет из-за COVID-ограничений в Китае

Энергетика
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Цены на нефть упали более чем на 1 доллар в понедельник после более слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае, а также из-за опасений, что расширение ограничений для борьбы с COVID-19 сократит спрос, пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,10 долл. (1,2%) до 94,67 долл. за баррель по состоянию на 07:10 по Гринвичу.
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) стоила в 86,83 долл. за баррель. Это на 1,07 долл., или на 1,2% дешевле, после снижения на 1,3% в пятницу, 28 октября.
Активность заводов в Китае — крупнейшем мировом импортере нефти — в октябре неожиданно упала, что было вызвано смягчением мирового спроса и жесткими ограничениями для борьбы COVID-19, которые ударили по производству.
Импорт сырой нефти в Китай за первые три квартала упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Дополнительный риск для спроса на нефть исходит из Европы, поскольку на континенте, согласно прогнозам аналитиков, этой зимой, вероятнее всего, начнется рецессия.
Согласно опросу S&P Global, Еврозона, вероятно, входит в рецессию, так как ее деловая активность в октябре сократилась быстрее всего за почти два года, поскольку рост стоимости жизни вынуждает потребителей быть осторожными и снижает спрос.
По материалам:
reuters.com
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