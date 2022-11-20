Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование Сегодня 05:27 — Личные финансы

Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование

Во время пандемии коронавируса во многих странах формат дистанционной работы широко распространился. Сначала это было вынужденное решение из-за эпидемических ограничений. Но довольно скоро многие работники и работодатели увидели преимущества такой работы.

Однако сейчас все чаще высказываются мнения, что дистанционная работа по сравнению с офисной имеет ряд существенных недостатков.

Одним из них часто называют то, что у сотрудников, особенно молодых, работающих на дому, меньше возможностей для общения и обучения на работе. Однако недавнее исследование показало, что многие молодые сотрудники так не считают.

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В отчете по результатам исследования Королевского колледжа Лондона говорится, что 40% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, работающих в столице Великобритании, при удаленной работе легче добровольно выполняют ключевые задачи и задают вопросы, чем во время работы в офисе. И только пожилые люди склонны рассматривать работу из дома как препятствие для обучения и общения.

«Молодые работники с большей вероятностью увидят положительный потенциал в том, как использование технологий может сгладить иерархию, чтобы они могли свободно задавать вопросы, высказывать свое мнение и налаживать связи, — отметил Бобби Даффи, директор университетского Института политики. — Это может быть связано как с тем, что молодые работники не осознают, что они упускают, так и с тем, что взрослые работники застряли с устаревшим представлением о том, как может происходить развитие».

Опрос также выявил другие разногласия возрастов. Например, работники в возрасте от 25 до 49 лет реже предлагают себя для выполнения ключевых задач или задают вопросы, чем их младшие коллеги.

Около 20% молодых работников говорят, что удаленная работа помогает наладить связи с коллегами. Это мнение разделяет лишь небольшая часть тех, кому 50 лет и старше.

Удаленная работа может быть стратегией экономии денег. Те, кто работает из дома, могут жить в более дешевых местах и отказаться от транспортных расходов хотя бы на несколько дней в неделю.

Выводы исследования также указывают на проблемы, которые ждут работодателей, стремящихся заставить всех вернуться в офис — большинство респондентов заявили, что скорее уволятся, чем будут работать по графику, который им не нравится.

Отметим, что другие исследования характера меняющейся работы также указывают на наличие напряженности внутри офисной иерархии. Например, опрос работников в США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и Японии, проведенный Future Forum Pulse в октябре, показал, что 40% лиц, занимающих руководящие должности, готовы работать в офисах три-четыре дня в неделю. Среди неруководителей таких всего 25%.

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