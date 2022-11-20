Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование

Личные финансы
9
Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование
Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование
Во время пандемии коронавируса во многих странах формат дистанционной работы широко распространился. Сначала это было вынужденное решение из-за эпидемических ограничений. Но довольно скоро многие работники и работодатели увидели преимущества такой работы.
Однако сейчас все чаще высказываются мнения, что дистанционная работа по сравнению с офисной имеет ряд существенных недостатков.
Одним из них часто называют то, что у сотрудников, особенно молодых, работающих на дому, меньше возможностей для общения и обучения на работе. Однако недавнее исследование показало, что многие молодые сотрудники так не считают.
Читайте также
В отчете по результатам исследования Королевского колледжа Лондона говорится, что 40% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, работающих в столице Великобритании, при удаленной работе легче добровольно выполняют ключевые задачи и задают вопросы, чем во время работы в офисе. И только пожилые люди склонны рассматривать работу из дома как препятствие для обучения и общения.
Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование
«Молодые работники с большей вероятностью увидят положительный потенциал в том, как использование технологий может сгладить иерархию, чтобы они могли свободно задавать вопросы, высказывать свое мнение и налаживать связи, — отметил Бобби Даффи, директор университетского Института политики. — Это может быть связано как с тем, что молодые работники не осознают, что они упускают, так и с тем, что взрослые работники застряли с устаревшим представлением о том, как может происходить развитие».
Место для вашей рекламы
Опрос также выявил другие разногласия возрастов. Например, работники в возрасте от 25 до 49 лет реже предлагают себя для выполнения ключевых задач или задают вопросы, чем их младшие коллеги.
Около 20% молодых работников говорят, что удаленная работа помогает наладить связи с коллегами. Это мнение разделяет лишь небольшая часть тех, кому 50 лет и старше.

Кредит до зарплаты 👛

Удаленная работа может быть стратегией экономии денег. Те, кто работает из дома, могут жить в более дешевых местах и отказаться от транспортных расходов хотя бы на несколько дней в неделю.
Выводы исследования также указывают на проблемы, которые ждут работодателей, стремящихся заставить всех вернуться в офис — большинство респондентов заявили, что скорее уволятся, чем будут работать по графику, который им не нравится.
Недостатки удаленной работы преувеличены — исследование
Отметим, что другие исследования характера меняющейся работы также указывают на наличие напряженности внутри офисной иерархии. Например, опрос работников в США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и Японии, проведенный Future Forum Pulse в октябре, показал, что 40% лиц, занимающих руководящие должности, готовы работать в офисах три-четыре дня в неделю. Среди неруководителей таких всего 25%.
Кстати, английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно изучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.

Начать изучать английский

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.