Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику — Finance.ua

Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику Сегодня 07:31 — Энергетика

Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику

Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, упрощающее процедуру смены поставщика для небытовых потребителей природного газа.

Регулятор внес изменения в Кодекс газотранспортной системы и Правила поставки природного газа, сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

В результате для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком больше не нужно предоставлять справки об отсутствии просроченной задолженности или получать письменные разрешения на переход от поставщика.

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При договоренности в рамках договора новый поставщик регистрирует небытового потребителя на информационной платформе оператора газотранспортной системы без участия или подтверждения со стороны поставщика.

Однако такие изменения не освобождают потребителей от выполнения финансовых обязательств перед поставщиками по договору, а также не дают права поставщикам выставлять счета за газ потребителям, которые не давали согласия на совершение действий по изменению поставщика.

Указанные изменения дают право менять поставщика при наличии задолженности, что обеспечит расширение прав потребителей и будет способствовать защите их интересов на рынке, отметили в НКРЭКУ.

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УБР По материалам:

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