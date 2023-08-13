Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику

Энергетика
18
Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику
Небытовым потребителям газа изменили правила перехода к другому поставщику
Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, упрощающее процедуру смены поставщика для небытовых потребителей природного газа.
Регулятор внес изменения в Кодекс газотранспортной системы и Правила поставки природного газа, сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
В результате для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком больше не нужно предоставлять справки об отсутствии просроченной задолженности или получать письменные разрешения на переход от поставщика.
Читайте также
При договоренности в рамках договора новый поставщик регистрирует небытового потребителя на информационной платформе оператора газотранспортной системы без участия или подтверждения со стороны поставщика.
Однако такие изменения не освобождают потребителей от выполнения финансовых обязательств перед поставщиками по договору, а также не дают права поставщикам выставлять счета за газ потребителям, которые не давали согласия на совершение действий по изменению поставщика.
Читайте также
Указанные изменения дают право менять поставщика при наличии задолженности, что обеспечит расширение прав потребителей и будет способствовать защите их интересов на рынке, отметили в НКРЭКУ.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.