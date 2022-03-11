Не вакцинированных против COVID-19 педагогов восстановят на работе — Finance.ua
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Не вакцинированных против COVID-19 педагогов восстановят на работе

Вчера 09:42Личные финансы
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Отстраненных из-за отсутствия прививки против коронавируса работников учебных заведений на период военного положения в Украине восстанавливают на работе.
Об этом сообщил омбудсмен в сфере образования Сергей Горбачев.
Он говорит, что власти получают большое количество жалоб от работников учебных заведений на то, что их руководители отказываются восстанавливать на работе работника, отстраненного от выполнения должностных задач из-за отсутствия прививки против COVID-19.
В настоящее время такие действия руководителей незаконны, подчеркнул он. Ведь 1 марта вступил в силу приказ Министерства образования от 25 февраля, который до завершения военного положения остановил приказ об отстранении непривитых работников от работы.
Это значит, что руководитель учебного заведения должен издать приказ о восстановлении на работе такого работника и выплачивать ему заработную плату.
«На период военного положения все ранее не допущенные к работе из-за уклонения от вакцинации против COVID-19 работники должны быть официально восстановлены на своем рабочем месте», — подчеркнул Горбачев.
По материалам: hromadske.tv
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