Не только G7: какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины — Finance.ua

Не только G7: какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины
На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали гарантии безопасности Украины. Нидерланды и еще несколько стран решили присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его страна решила поддержать декларацию относительно гарантий безопасности для Украины, которую согласовали лидеры «Большой семерки».
Более 10 государств поддержали гарантии безопасности для Украины
«Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами», — сообщил министр.
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Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину в долгосрочной перспективе и «противодействовало противоправному, неспровоцированному вторжению россии».
«Нидерланды привержены идее свободной, независимой, демократической, безопасной, суверенной Украины», — заявил Вопке Хукстра.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины
Страны «Группы семи» на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о «гарантиях безопасности» для Украины. Конкретные двусторонние договоры будут подписаны впоследствии.
Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины. К гарантиям безопасности могут присоединиться Чехия, Польша и Румыния.
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