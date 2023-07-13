Не только G7: какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины — Finance.ua

Не только G7: какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины Сегодня 18:29 — Казна и Политика

Не только G7: какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали гарантии безопасности Украины. Нидерланды и еще несколько стран решили присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил , что его страна решила поддержать декларацию относительно гарантий безопасности для Украины, которую согласовали лидеры «Большой семерки».

Более 10 государств поддержали гарантии безопасности для Украины

«Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами», — сообщил министр.

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Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину в долгосрочной перспективе и «противодействовало противоправному, неспровоцированному вторжению россии».

«Нидерланды привержены идее свободной, независимой, демократической, безопасной, суверенной Украины», — заявил Вопке Хукстра.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

Страны «Группы семи» на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о «гарантиях безопасности» для Украины. Конкретные двусторонние договоры будут подписаны впоследствии.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины. К гарантиям безопасности могут присоединиться Чехия, Польша и Румыния.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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