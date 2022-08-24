Не получили выплаты для переселенцев: как повторно подать заявку — Finance.ua

Не получили выплаты для переселенцев: как повторно подать заявку
Внутренние переселенцы, не получившие помощи от государства, смогут повторно подать заявку. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты населения.
Об этом говорится на Facebook-странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как податься на финансовую поддержку
Переселенцы, которые подавали заявления на получение помощи через «Дія» до 30 апреля и не получили деньги, до 1 октября 2022 года должны:
- прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление,
- подтвердить информацию о его подаче через приложение «Дія» до 30 апреля,
- получить пособие в течение 10 рабочих дней после поступления заявления.
Напомним, деньги от государства выплачивают людям, покинувшим свой дом из-за войны. Ежемесячно можно получить:
- 2 тысячи гривен на взрослого,
- 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Справка Finance.ua:
- заметим, недавно мы сообщали, что делать и куда обращаться, если не поступают выплаты от ООН;
- Новая почта запустила услугу для внутренне перемещенных лиц — все ВПЛ могут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
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