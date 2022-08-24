Не получили выплаты для переселенцев: как повторно подать заявку — Finance.ua
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Не получили выплаты для переселенцев: как повторно подать заявку

Личные финансы
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Не получили выплаты для переселенцев: как повторно подать заявку
Не получили выплаты для переселенцев: как повторно подать заявку
Внутренние переселенцы, не получившие помощи от государства, смогут повторно подать заявку. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты населения.
Об этом говорится на Facebook-странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как податься на финансовую поддержку

Переселенцы, которые подавали заявления на получение помощи через «Дія» до 30 апреля и не получили деньги, до 1 октября 2022 года должны:
  • прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление,
  • подтвердить информацию о его подаче через приложение «Дія» до 30 апреля,
  • получить пособие в течение 10 рабочих дней после поступления заявления.
Напомним, деньги от государства выплачивают людям, покинувшим свой дом из-за войны. Ежемесячно можно получить:
  • 2 тысячи гривен на взрослого,
  • 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Справка Finance.ua:

  • заметим, недавно мы сообщали, что делать и куда обращаться, если не поступают выплаты от ООН;
  • Новая почта запустила услугу для внутренне перемещенных лиц — все ВПЛ могут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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