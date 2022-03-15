Не покупай российское: приложение для проверки происхождения товаров — Finance.ua

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Не покупай российское: приложение для проверки происхождения товаров

Сегодня 05:05Фондовый рынок
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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призвал граждан не покупать российские товары, чтобы таким образом косвенно не поддерживать армию агрессора. Эта кампания основана еще в 2014 году, а теперь снова как никогда актуальна из-за захватнической войны, которую россия развернула против Украины.

Как отличить российские товары

Товары производства рф в магазинах распознать очень легко: они промаркированы штрих-кодом, начинающимся с цифр «46». Диапазон цифр в начале кода может быть от «460» до «469».
Также можно воспользоваться приложением (доступно для iOS и Android ), позволяющим сканировать и распознавать товары на предмет их происхождения не только по штрих-коду, но и по QR-коду. Для этого нужно, запустив приложение, навести камеру смартфона на штрих-код или QR-код и получить полную информацию о происхождении товара.
По материалам: ain.ua
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