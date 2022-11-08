«Не исключаю других подобных решений»: Зеленский объяснил «национализацию» пяти компаний — Finance.ua

«Не исключаю других подобных решений»: Зеленский объяснил «национализацию» пяти компаний Сегодня 11:04 — Казна и Политика

«Не исключаю других подобных решений»: Зеленский объяснил «национализацию» пяти компаний

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о переходе в собственность государства активов АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта» и добавил, что в будущем подобные решения могут повториться.

«В понедельник было объявлено решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было объявлено на Ставке Верховного главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени. Некоторые из них почти не работали — теперь будут работать все на оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работы на восстановление нашей инфраструктуры — комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления. Я не исключаю других подобных решений», — заявил президент.

Напомним, НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Справка Finance.ua:

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что изъятые активы получили статус военного имущества, и их управление передано Министерству обороны. После завершения действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость;

премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пять отчужденных в пользу государства стратегических предприятий будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.