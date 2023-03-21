Не хватает стажа: как подтвердить записи в трудовой до 2004 года — Finance.ua

Не хватает стажа: как подтвердить записи в трудовой до 2004 года Сегодня 09:12 — Личные финансы

Не хватает стажа: как подтвердить записи в трудовой до 2004 года

Для того чтобы подтвердить трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, следует оцифровать свою трудовую книжку.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Известно, что трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года, учитывается в общий страховой стаж исключительно на основании записей в трудовой книжке.

Как сохранить данные о стаже

Чтобы обезопасить себя от возможной потери трудовой книжки, следует сохранить данные о своей трудовой деятельности на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно сделать несколько шагов:

войти в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбрать пункт «Сведения о трудовых отношениях»;

проверить сведения и дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

загрузить сканированные копии бумажных документов о стаже и трудовой деятельности (кнопка «Добавить файл»).

Какие требования к копиям следует соблюдать

изображение должно быть цветным, четким и содержать все реквизиты документа;

страницы нужно загружать в хронологическом порядке;

формат сканируемых копий должен быть jpg или pdf;

размер файла не должен превышать 1 Мб.

Причислят ли к страховому стажу период простоя

Во время простоя люди фактически не теряют работу, однако у них нет заработка и за них не платятся налоги. Известно, что с 2004 года страховой стаж считается по взносам, уплаченным по зарплате работников. То есть для зачисления периода трудовой деятельности важен не факт работы, а уплата налогов.

Соответственно если предприятие находится в простое, то никакие взносы за работников такого предприятия не уплачиваются, поэтому их страховой стаж не меняется.

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Что касается работы на неполной ставке, то все зависит от размера зарплаты работников. Если сумма взноса составляет не менее минимальной страховой суммы, то работникам засчитывается полный стаж, даже несмотря на то, что они получают неполную зарплату.

Итак, если работодатель платит за работников полную сумму взносов, то они получают полный страховой стаж. В случае если сумма взноса составляет лишь половину, то, например, два месяца стажа будут считаться за один.

Как можно увеличить свой страховой стаж онлайн

Сделать это можно на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:

авторизоваться на портале, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью;

в правой части экрана выбрать пункт «Добровольная уплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование» (Договор присоединения);

внести данные о лице, в пользу которого будут уплачены взносы (фамилия, имя, отчество, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения);

проверить печатную форму договора;

согласиться на обработку и отправку персональных данных, подписать договор и автоматически перейти на интерфейс уплаты взноса.

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Pro Гроші По материалам:

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