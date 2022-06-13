Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше — Finance.ua

Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше

Сегодня 19:15 — Личные финансы

В Украине в условиях военного положения рабочая неделя может длиться больше обычной. Вместо предельных 40 часов она продлена до 60.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

«Нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю», — отмечают в ведомстве.

Напомним, по данным кадрового портала grc.ua, в июне актуальных вакансий в сфере рабочего персонала стало на 20% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В общей структуре всего рынка труда Украины доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% всех актуальных на портале.

В современных реалиях спрос на работников рабочих специальностей будет увеличиваться. Все больше компаний начинают возобновлять свою деятельность как в своем регионе, так и на новой локации после переезда.

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