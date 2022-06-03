НДС по кассовому методу: в ВР инициировали смягчение для производителей и поставщиков на период войны — Finance.ua

НДС по кассовому методу: в ВР инициировали смягчение для производителей и поставщиков на период войны

Сегодня 11:14 — Казна и Политика

НДС по кассовому методу: в ВР инициировали смягчение для производителей и поставщиков на период войны

Задержка выполнения денежных обязательств со стороны контрагентов и необходимости покрытия катастрофического ущерба вследствие войны, вынудила бизнес выступить с инициативой необходимости расширения сферы определения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость по кассовому методу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Нардеп инициировал обращение в Министерство финансов с тем, чтобы рассмотреть возможность внесения изменений в существующую налоговую политику, которая на сегодняшний день ведет к росту задолженностей.

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«Просим Министерство финансов Украины как центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию налоговой политики, не позднее 10 июня 2022 года выразить собственную позицию относительно возможности временного применения (до момента завершения или отмены военного положения) «кассового метода» при налогообложении налогом на добавленную стоимость операций по поставке любых товаров или услуг.

В то же время, если, по мнению Министерства финансов Украины, такой подход можно распространить только на исключительный перечень, просим его предоставить", — говорится в письме Гетманцева.

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Необходимость законодательных изменений налогоплательщики обосновывают тем, что с начала военных действий со стороны рф, они испытали существенное сокращение объема оборотных средств не только из-за задержки выполнения денежных обязательств со стороны их контрагентов, но и необходимости покрытия катастрофических убытков, которые ежедневно они терпят в результате войны.

В этой связи у многих компаний начинает формироваться технический налоговый долг, который они объективно не могут своевременно погасить, то есть возникает кризис неплатежей.

«С учетом вышеуказанного, особую актуальность приобретает необходимость введения временных мер, которые будут направлены на определение налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость не по правилу „первого события, а именно по кассовому методу“», — объясняет в письме Гетманцев.

То есть на сегодняшний день начисление и уплата НДС производится в случае поставки товара, даже если деньги за него не уплачены. Согласно предложенной инициативе, уплата НДС будет производиться только после оплаты товара или услуги, то есть предприятия будут платить налог только после получения денег.

«Кассовый метод» определения налоговых обязательств по НДС уже предусмотрен для операций по снабжению, передаче, распределению электрической, тепловой энергии, угля, услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, а также до 1 января 2024 года указанный подход был распространен на плательщиков налога на прибыль — производителей электрической энергии по «зеленому» тарифу.

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