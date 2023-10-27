НБУ запустил чат-бот для политически значимых лиц — Finance.ua

НБУ запустил чат-бот для политически значимых лиц Сегодня 15:30 — Казна и Политика

НБУ запустил чат-бот для политически значимых лиц

Национальный банк Украины ввел чат-бот для предоставления скорых ответов на вопросы физических лиц, являющихся национальными публичными деятелями и членами их семей (PEP).

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Этот проект создан из-за многочисленных вопросов, возникших в связи с изменениями в Закон Украины о РЕР. Его целью является быстрая проработка вопросов взаимодействия PEP с банками и небанковскими учреждениями, например, относительно отказа в предоставлении услуг, истребование этими учреждениями дополнительной информации или документов и т. д.

Как воспользоваться чат-ботом:

нужно на сайте НБУ зайти в раздел «Защита прав потребителей» и выбрать один из каналов дистанционной связи через мессенджеры: Viber, Telegram или Web chat;

в чате выбрать категорию: «РЕР»;

далее — выбрать проблематику вопроса из меню предложенных ниже вопросов;

после этого в чате появятся ссылки на разъяснения по выбранному вами вопросу.

Инфографика: НБУ

«Специалисты НБУ постараются как можно скорее дать ответы и дельные советы на поставленные вопросы, а также оперативно проработать жалобы на действия банка или небанковского учреждения», — добавили в Нацбанке.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон № 9269д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Закон возвращает пожизненный статус РЕР вместо действующей нормы о трех годах усиленного надзора после увольнения с должности.

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