НБУ запретил россиянам участвовать в управлении небанковскими учреждениями — Finance.ua

НБУ запретил россиянам участвовать в управлении небанковскими учреждениями

Сегодня 17:55 — Казна и Политика

Национальный банк Украины продолжает принимать меры по нивелированию возможного влияния агрессора на деятельность участников рынка небанковских финансовых услуг и оказывать им необходимую поддержку.

Регулятор запретил гражданам рф, а также лицам, которые постоянно проживают в рф, и российским компаниям, являющимся владельцами существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых, финансовых, факторинговых компаниях и других поставщиках небанковских финансовых услуг, прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией до отмены или прекращения военного положения в Украине.

Об этом сообщил регулятор.

Поставщики финансовых услуг, в которых владельцами существенного участия являются граждане рф или компании, зарегистрированные в рф, могут обратиться в Национальный банк для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса.

Для этого необходимо подать предложения о не менее чем двух кандидатурах, а также документы для идентификации таких физических лиц и оценки их деловой репутации. Доверенными лицами не могут быть граждане рф и лица, имеющие постоянное местожительство в рф.

Решение о назначении доверенного лица будет приниматься Национальным банком в течение 30 рабочих дней при представлении полного пакета документов и соответствия требованиям к доверенному лицу, определенному регулятором.

О приведении деятельности в соответствие с требованиями нового Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг.

Для поддержки участников рынка небанковских финансовых услуг перенесены сроки приведения в соответствие их деятельности к требованиям Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях ведения ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 г. № 153. Срок переноса — шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 4 мая 2022 г. № 93 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 г. № 153 и урегулировании некоторых вопросов в деятельности поставщиков финансовых услуг».

Постановление вступает в силу 5 мая 2022 года.

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