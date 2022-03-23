НБУ заключил с Польшей валютный своп на 1 миллиард долларов — Finance.ua

НБУ заключил с Польшей валютный своп на 1 миллиард долларов

Сегодня 11:10 — Валюта

Нацбанк Украины и Нацбанк Польши подписали договор о совершении сделки валютный своп гривна/доллар США в объеме до 1 млрд долл. США в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!» — заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Решение о проведении валютного свопа из Украины было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения рф на Украину — 24 февраля 2022 года.

С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции, говорят в НБУ.

21 марта 2022 вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривна/доллар между центробанками Украины и Польши. Срок действия сделки — 1 год с возможностью продления.

Справка Finance.ua:

валютный своп — это валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) во время заключение договора;

ранее Национальный банк повысил лимит на снятие наличной иностранной валюты в Украине и за рубежом до 100 тысяч гривен в эквиваленте.

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