НБУ заключил с Польшей валютный своп на 1 миллиард долларов — Finance.ua
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НБУ заключил с Польшей валютный своп на 1 миллиард долларов

Сегодня 11:10Валюта
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Нацбанк Украины и Нацбанк Польши подписали договор о совершении сделки валютный своп гривна/доллар США в объеме до 1 млрд долл. США в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!» — заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Решение о проведении валютного свопа из Украины было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения рф на Украину — 24 февраля 2022 года.
С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции, говорят в НБУ.
21 марта 2022 вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривна/доллар между центробанками Украины и Польши. Срок действия сделки — 1 год с возможностью продления.

Справка Finance.ua:

  • валютный своп — это валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) во время заключение договора;
  • ранее Национальный банк повысил лимит на снятие наличной иностранной валюты в Украине и за рубежом до 100 тысяч гривен в эквиваленте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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