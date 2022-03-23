НБУ заключил с Польшей валютный своп на 1 миллиард долларов — Finance.ua

«Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!» — заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий .
Решение о проведении валютного свопа из Украины было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения РФ на Украину — 24 февраля 2022 года.
С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции, говорят в НБУ.
21 марта 2022 года вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривна/доллар между центробанками Украины и Польши. Срок действия сделки — 1 год с возможностью продления.
Справка Finance.ua:
Валютный своп — валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении договора.