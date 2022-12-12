НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $583,4 миллиона — Finance.ua

НБУ за прошлую неделю продал на межбанке $583,4 миллиона
Национальный банк Украины за прошедшую неделю продал на межбанковском валютном рынке 583,44 млн долл. США, а также купил 2,6 млн долл. США.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные НБУ.
Согласно результатам валютных интервенций, с 5 по 9 декабря 2022 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 583,44 млн долл. США. За этот же период регулятор купил 2,6 млн долл. США.
В целом с начала 2022 года Нацбанк продал на межбанке 23,99 млрд долл. и 1,789 млрд евро, а также купил 3,24 млрд долл. и 110,97 млн евро.
В 2021 году Нацбанк купил на межбанке 3,691 млрд долл., продал — 1,276 млрд долл. В 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долл., продал — 3,891 млрд долл.
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