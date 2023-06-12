НБУ за неделю продал на межбанке $292,7 миллиона — Finance.ua

НБУ за неделю продал на межбанке $292,7 миллиона Сегодня 13:34 — Валюта

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 292,69 млн долл. США и купил 15,05 млн долл. США.

Как передает Укринформ, подобные результаты валютных интервенций обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, с 5 по 9 июня 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 292,69 млн долл. США и купил 15,05 млн долл. США.

Итого с начала 2023 года регулятор продал на межбанке 11,04 млрд долл. США и купил 146,04 млн долл. США.

Как сообщалось, за 2022 год Нацбанк продал на межбанке 26,38 млрд долл. и 1,789 млрд евро, а также купил 3,27 млрд долл. и 110,97 млн евро.

Укрінформ По материалам:

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