НБУ за неделю продал более 594 миллионов долларов из резервов — Finance.ua

НБУ за неделю продал более 594 миллионов долларов из резервов Сегодня 10:34 — Валюта

За неделю с 17 по 21 июля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 594,66 млн долларов и купил 3,78 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 594,66 млн долларов — несколько больше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 401,58 млн. При этом регулятор купил 3,78 млн долларов против покупки 0,86 млн долл. неделей ранее.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

В общей сложности с начала года НБУ продал уже 13,930 млрд долларов и купил 189,4 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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