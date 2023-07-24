НБУ за неделю продал более 594 миллионов долларов из резервов — Finance.ua
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НБУ за неделю продал более 594 миллионов долларов из резервов

Валюта
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За неделю с 17 по 21 июля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 594,66 млн долларов и купил 3,78 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 594,66 млн долларов — несколько больше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 401,58 млн. При этом регулятор купил 3,78 млн долларов против покупки 0,86 млн долл. неделей ранее.
С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.
В общей сложности с начала года НБУ продал уже 13,930 млрд долларов и купил 189,4 млн долларов.
НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.
По материалам:
Finance.ua
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