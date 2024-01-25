НБУ выпустил памятную медаль: чему посвящена (фото) — Finance.ua

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НБУ выпустил памятную медаль: чему посвящена (фото)

Казна и Политика
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НБУ выпустил памятную медаль: чему посвящена (фото)
НБУ выпустил памятную медаль: чему посвящена (фото)
Национальный банк Украины выпустил памятную медаль, посвященную Одесскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
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В этом году институт отмечает свой 110-летний юбилей. По этому случаю Национальный банк выпустил памятную медаль «110 лет Одесскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз».

О медали

На аверсе медали вверху размещена композиция с лабораторными приборами, ниже — стилизованный атом, символизирующий звено связанных между собой экспертных исследований, а также надписи: законность, независимость, объективность, полнота исследования. На реверсе — логотип и название учреждения.
Дизайн создала Татьяна Балута. Скульптор — Владимир Демьяненко.
Тираж — до 20 000 штук.
Приобрести памятную медаль можно с 25 января 2024 г. в интернет-магазине НБУ. Также медаль будет реализовываться и банками-дистрибьюторами.
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Об истории института
Кабинет научно-судебной экспертизы успешно работал до сентября 1941 г., когда на здание упала авиабомба. Тогда были уничтожены архив, музей, библиотека и оборудование, которые не успели вывезти. Возобновил свою деятельность только после освобождения Одессы в апреле 1944 года, но в качестве лаборатории.
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В январе 1995 года на базе этой лаборатории был создан Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. В настоящее время специалисты института используют для проведения исследований передовые технологии и методики, в частности, в области современной криминалистики.

Справка Finance.ua:

  • НБУ ввел в обращение новые серебряные монеты. Новые монеты, посвященные Владимирскому собору в Киеве. Монеты из набора украшены локальной позолотой, тампопечатью, лазерным матированием. Номинал каждой монеты — 10 гривен.
  • НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины. Памятные монеты «Защитницы» номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 2 500 штук, номиналом 5 гривен — из нейзильбера тиражом до 50 000 штук (в сувенирной упаковке).
  • Приобрести их можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 500 монет из серебра и десять тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.
  • Национальный банк Украины 10 ноября 2023 вводит в обращение новую оборотную памятную монету «Антоновский мост».

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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