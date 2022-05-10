НБУ выкупил военных облигаций еще на 30 миллиардов — Finance.ua
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НБУ выкупил военных облигаций еще на 30 миллиардов

Сегодня 12:21Казна и Политика
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НБУ 9 мая провел пятый выкуп военных облигаций на сумму 30 млрд грн. Позиция НБУ по поводу финансирования бюджета неизменна — поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов правительства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды, поддержка бюджета Нацбанком остается необходимой мерой в условиях войны, развязанной россией.
Позиция НБУ по поводу финансирования бюджета неизменна — поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов правительства. Центробанк неизменно соблюдает задекларированные принципы проведения соответствующих операций: прозрачность, ограниченные объемы и финансирование только критических расходов", — говорится в заявлении.
Наибольший потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ имеют отечественные банки, учитывая имеющуюся у них ликвидность, говорят в НБУ.
По состоянию на 9 мая 2022 года ликвидность банков:
  • в национальной валюте составляет 227 млрд грн, из которых 183 млрд грн — вложения в депозитные сертификаты, а 44 млрд грн — средства банков на корсчетах;
  • в иностранной валюте — 7,3 млрд дол. США. В частности, остатки средств банков на ностро-счетах с начала войны почти не изменились и превышают 6 млрд дол. США.
"Учитывая это, важной задачей сегодня является активизация рыночных привлечений через размещение Министерством финансов ОВГЗ, в том числе за счет средств банковской системы.

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По материалам: Економічна Правда
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