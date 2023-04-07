НБУ выиграл суд у Коломойского по договорам поручительства с ПриватБанком на 18 млрд гривен — Finance.ua
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НБУ выиграл суд у Коломойского по договорам поручительства с ПриватБанком на 18 млрд гривен

Казна и Политика
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НБУ выиграл суд у Коломойского по договорам поручительства с ПриватБанком на 18 млрд гривен
НБУ выиграл суд у Коломойского по договорам поручительства с ПриватБанком на 18 млрд гривен
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и подтвердил законность пяти кредитных договоров с ПриватБанком на 18,3 млрд гривен и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Суд отменил решение судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского и признаны недействительными эти договоры и его личное поручение по кредитам.
По данным прессслужбы, в течение 2008-2015 годов НБУ по оспариваемым договорам предоставил ПриватБанку кредиты для поддержания ликвидности на общую сумму 18,3 млрд гривен.
В 2016 году Игорь Коломойский, в то время являвшийся совладельцем ПриватБанка, заключил с НБУ договоры поручительства, по которым он лично гарантировал возврат банком полученных кредитов.
В мае 2019 года Игорь Коломойский подал иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными этих кредитных договоров, а также договоров поручительства. В июне 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего акционера. Это решение подтвердил суд апелляционной инстанции. НБУ обжаловал его в Верховном суде, который поддержал правовую позицию НБУ.
В апреле 2020 г. государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученные кредиты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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