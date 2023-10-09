НБУ ввел дополнительные признаки дефолта должника — Finance.ua

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НБУ ввел дополнительные признаки дефолта должника

Казна и Политика
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НБУ ввел дополнительные признаки дефолта должника
НБУ ввел дополнительные признаки дефолта должника
Национальный банк продолжает постепенное возобновление «довоенных» требований к банкам.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
«Учитывая постоянное восстановление экономики и адаптацию банковской системы к работе в условиях военного положения, Национальный банк Украины продолжает постепенно возвращать требования к банкам, которые были временно ослаблены в начале полномасштабного вторжения, в том числе относительно оценки кредитного риска», — сказано в сообщении.

Что меняется

Так, с 31 октября 2023 возобновляются отдельные требования Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям.
В частности, требования о признании банком дефолта должника, если должник уплатил долг в объеме меньше объема доходов, признанный банком, или произошло уменьшение процентной ставки по кредиту более чем на 30% от первичных условий договора, что не вызвано изменением рыночных условий.
В то же время, основываясь на определенных принципах оценки кредитного риска, вводятся дополнительные признаки дефолта должников — юридических лиц, активы которых оцениваются на индивидуальной основе.

К таким признакам относятся:

  • значительное повреждение или уничтожение имущества, необходимого для осуществления должником операционной деятельности;
  • расположение всего или значительной части бизнеса должника на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф;
  • потеря рынков сбыта или способности осуществлять деятельность;
  • финансовое положение должника, что свидетельствует о его несостоятельности обеспечивать исполнение обязательств по уплате процентов перед всеми банками-кредиторами и другими кредиторами — финансовыми учреждениями.
«Такие признаки проработаны со Всемирным банком и уже применены Национальным банком при оценке устойчивости банков и банковской системы в 2023 году в рамках оценки качества активов для контроля соблюдения банками принципов оценки кредитного риска», — говорят в НБУ.
Банки начнут учитывать введенные признаки дефолта должников при оценке кредитного риска, начиная с 31 октября 2023 года. Соответствующие признаки должны отражаться в системах управления проблемными активами банков.
Кроме того, с 2024 года возобновляется действие требований по обновлению и подаче банками в НБУ планов возобновления деятельности банков и банковских групп.
Обновленные планы возобновления деятельности банки должны подать регулятору до 1 октября 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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