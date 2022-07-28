НБУ ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва лицензий — Finance.ua

НБУ ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва лицензий
Национальный банк Украины ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва (аннулирования) лицензий.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Это решение принято с учетом негативного влияния войны на рынок кредитной кооперации и предложений участников рынка и ассоциаций кредитных союзов.
Ею смогут воспользоваться во время действия военного положения кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов своих членов на депозитные счета.
Исключение информации о кредитном союзе из Государственного реестра финансовых учреждений также будет происходить в упрощенном порядке.
Для аннулирования лицензий и исключения из Реестра кредитный союз должен подать в Национальный банк следующие документы:
— заявление об отзыве (аннулировании) лицензий и исключении сведений о кредитном союзе из Реестра;
— план выхода с рынка денежных услуг;
— финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дню представления кредитным союзом соответствующего заявления;
— другие документы (по требованию регулятора).
После принятия регулятором решения об исключении информации о кредитном союзе из Реестра по упрощенному порядку кредитный союз обязан инициировать процедуру ликвидации в соответствии с планом выхода из рынка финансовых учреждений.
Это следует сделать не позднее чем через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Ликвидация кредитного союза производится в порядке, определенном законодательством Украины.
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