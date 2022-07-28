НБУ ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва лицензий — Finance.ua

НБУ ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва лицензий Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

Национальный банк Украины ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва (аннулирования) лицензий.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Это решение принято с учетом негативного влияния войны на рынок кредитной кооперации и предложений участников рынка и ассоциаций кредитных союзов.

Ею смогут воспользоваться во время действия военного положения кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов своих членов на депозитные счета.

Исключение информации о кредитном союзе из Государственного реестра финансовых учреждений также будет происходить в упрощенном порядке.

Для аннулирования лицензий и исключения из Реестра кредитный союз должен подать в Национальный банк следующие документы:

— заявление об отзыве (аннулировании) лицензий и исключении сведений о кредитном союзе из Реестра;

— план выхода с рынка денежных услуг;

— финансовую отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дню представления кредитным союзом соответствующего заявления;

— другие документы (по требованию регулятора).

После принятия регулятором решения об исключении информации о кредитном союзе из Реестра по упрощенному порядку кредитный союз обязан инициировать процедуру ликвидации в соответствии с планом выхода из рынка финансовых учреждений.

Это следует сделать не позднее чем через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Ликвидация кредитного союза производится в порядке, определенном законодательством Украины.

Українські Новини По материалам:

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