НБУ вторую неделю подряд уменьшает продажу валюты — Finance.ua

НБУ вторую неделю подряд уменьшает продажу валюты

Сегодня 10:48 — Валюта

Нацбанк вторую неделю подряд сокращает продажу валюты на рынке, на этой неделе объем сократился и составил 774,9 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 6,6 млн долларов — несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда регулятор продал 826 млн долларов.

С начала года НБУ продал уже 10,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел — 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.

В позапрошлую неделю Нацбанк продал 1,4 млрд долларов — рекордный с начала полномасштабной войны объем.

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