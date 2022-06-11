НБУ вторую неделю подряд уменьшает продажу валюты — Finance.ua
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НБУ вторую неделю подряд уменьшает продажу валюты

Сегодня 10:48Валюта
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Нацбанк вторую неделю подряд сокращает продажу валюты на рынке, на этой неделе объем сократился и составил 774,9 млн долларов.
Об этом говорится в данных НБУ.
За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 6,6 млн долларов — несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда регулятор продал 826 млн долларов.
С начала года НБУ продал уже 10,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел — 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.
В позапрошлую неделю Нацбанк продал 1,4 млрд долларов — рекордный с начала полномасштабной войны объем.

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По материалам: Економічна Правда
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