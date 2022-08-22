НБУ второй раз с начала войны больше купил валюты на межбанке, чем продал — Finance.ua
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НБУ второй раз с начала войны больше купил валюты на межбанке, чем продал

Валюта
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Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 15 по 19 августа составила 75,37 млн. долларов.
За отчетную неделю Нацбанк купил 197,8 млн долларов, в то время как продал 122,43 млн долларов.
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Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 3 074,31 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 16 176,18 млн долларов и 1,79 млрд евро.
В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.
В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.
Национальный банк Украины с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 г. безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.
В июле Национальный банк уменьшил ежемесячный лимит на переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. гривен до 30 тыс. гривен.
По материалам:
Українські Новини
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