НБУ второй раз с начала войны больше купил валюты на межбанке, чем продал — Finance.ua

НБУ второй раз с начала войны больше купил валюты на межбанке, чем продал Сегодня 11:45 — Валюта

Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 15 по 19 августа составила 75,37 млн. долларов.

За отчетную неделю Нацбанк купил 197,8 млн долларов, в то время как продал 122,43 млн долларов.

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Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 3 074,31 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 16 176,18 млн долларов и 1,79 млрд евро.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.

Национальный банк Украины с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 г. безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

В июле Национальный банк уменьшил ежемесячный лимит на переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. гривен до 30 тыс. гривен.

Українські Новини По материалам:

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