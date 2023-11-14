НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами — Finance.ua

НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами Сегодня 14:30

НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами

Национальный банк с 14 ноября возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«В настоящее время Национальный банк не только будет реализовывать инвестиционные монеты Украины, но и будет осуществлять операции по покупке инвестиционных монет и приему поврежденных инвестиционных монет Украины от населения для осуществления оценки», — говорится в сообщении.

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Регулятор восстанавливает отдельные операции с инвестиционными монетами Украины, возможность которых с начала полномасштабного вторжения была ограничена регулятором.

Указанный перечень операций будет осуществляться в соответствии с отдельными распорядительными актами Национального банка при условии, что нет прямой угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.

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Список пунктов Национального банка, которые будут осуществлять операции, будет размещен на странице официального Интернет-представительства Национального банка « Инвестиционные монеты ».

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