НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами — Finance.ua

НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами
Национальный банк с 14 ноября возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами Украины.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«В настоящее время Национальный банк не только будет реализовывать инвестиционные монеты Украины, но и будет осуществлять операции по покупке инвестиционных монет и приему поврежденных инвестиционных монет Украины от населения для осуществления оценки», — говорится в сообщении.
Регулятор восстанавливает отдельные операции с инвестиционными монетами Украины, возможность которых с начала полномасштабного вторжения была ограничена регулятором.
Указанный перечень операций будет осуществляться в соответствии с отдельными распорядительными актами Национального банка при условии, что нет прямой угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.
Список пунктов Национального банка, которые будут осуществлять операции, будет размещен на странице официального Интернет-представительства Национального банка «Инвестиционные монеты».
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