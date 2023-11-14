НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами — Finance.ua

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НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами

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НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами
НБУ возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами
Национальный банк с 14 ноября возобновляет отдельные операции с инвестиционными монетами Украины.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«В настоящее время Национальный банк не только будет реализовывать инвестиционные монеты Украины, но и будет осуществлять операции по покупке инвестиционных монет и приему поврежденных инвестиционных монет Украины от населения для осуществления оценки», — говорится в сообщении.
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Указанный перечень операций будет осуществляться в соответствии с отдельными распорядительными актами Национального банка при условии, что нет прямой угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.
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Список пунктов Национального банка, которые будут осуществлять операции, будет размещен на странице официального Интернет-представительства Национального банка «Инвестиционные монеты».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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