НБУ внес изменения в положение о лицензировании банков — Finance.ua

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НБУ внес изменения в положение о лицензировании банков

Казна и Политика
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Национальный банк внес изменения в Положение о лицензировании банков и в постановление правления Национального банка Украины от 22 декабря 2018 года № 149, которым утверждено Положение.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, изменениями в Положение определено:
  • что любые документы могут подаваться в Национальный банк как в бумажном, так и в электронном виде;
  • случаи, когда Национальный банк имеет право требовать от юридического лица, приобретающего или увеличивающего существенное участие в банке, предоставления документов и информации для подтверждения нахождения денежных средств, которые будут вноситься в капитал банка, в безналичной форме на счетах, открытых в финансовых учреждениях;
  • случаи, когда физическое лицо, приобретающее или увеличивающее существенное участие в банке, может не подавать в Национальный банк документы и информацию для подтверждения пребывания денежных средств, которые будут вноситься в капитал банка, в безналичной форме на счетах, открытых в финансовых учреждениях.
Дополнен список признаков небезупречной деловой репутации юридических лиц следующими признаками:
  1. лицо зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство, которое вело/ведет вооруженную агрессию против Украины;
  2. лицо внесено в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, который ведет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;
  3. публичные обременения или запрет торговли ценными бумагами юридического лица или остановка размещения акций в связи с признанием эмиссии недобросовестной или применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
  4. владение существенным участием (возможность существенного влияния) в финансовом учреждении, иностранном финансовом учреждении, отнесенном к категории неплатежеспособных или признанной банкротом, или у которого отозвана лицензия, или оно исключено из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).
Также обновлен перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, в частности, добавлены следующие признаки:
  • лицо является гражданином или налоговым резидентом или местом его постоянного проживания является государство, которое вело/ведет вооруженную агрессию против Украины;
  • вступление в законную силу решения суда в отношении лица за нарушение требований антикоррупционного законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о финансовых услугах;
  • увольнение лица с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности;
  • применение к лицу дисциплинарного взыскания посредством лишения права на занятие адвокатской деятельностью, нотариальной деятельностью или деятельностью арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), на ведение деятельности частного исполнителя;
  • владение существенным участием (возможность существенного влияния) или пребывание в составе органа управления/контроля или в должности руководителя финансового учреждения, иностранного финансового учреждения, отнесенного к категории неплатежеспособных или признанного банкротом, или у которого отозвана лицензия, или оно исключено из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).
Учитывая новые признаки небезупречной деловой репутации, в постановлении установлены сроки предоставления банками в Национальный банк выписок из анкет владельцев существенного участия в банке, руководителей банка по проверке этих признаков.
Также постановлением продлены сроки приведения банками помещений, в которых обслуживаются клиенты, в соответствие с требованиями по обеспечению доступа маломобильных групп населения в отделения банков.
Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 21 июля 2022 года № 155 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу 23 июля 2022 года.
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По материалам:
Українські Новини
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