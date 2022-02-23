НБУ: В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме — Finance.ua
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НБУ: В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме

Сегодня 15:52Личные финансы
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Национальный банк Украины дал разъяснение относительно возможного введения в стране чрезвычайного положения.
Как отмечает НБУ:
"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков продолжается в обычном режиме.
НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными".
По материалам: Райффайзен Банк
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